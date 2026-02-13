В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сирены





В городе Котово Волгоградской области утром 13 февраля взвоют тревожные сирены. Как сообщили в местной администрации, профильные службы проверят систему оповещения на случай ЧС.

Сообщается, что длительность проверки составит 30 минут.



– С 08:30 до 09:00 в здании школы №2 будет проводиться проверка системы оповещения. Просим всех соблюдать спокойствие и не волноваться, – сообщает администрация Котово.

Накануне в жизнь жителей Котово в очередной раз вмешалась череда коммунальных происшествий – с начала в домах котовчан пропали вода и отопление, затем во всем городе погас и свет.

На текущий момент отопление восстановлено, однако в домах все еще наблюдаются перебои подачи воды.