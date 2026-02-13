На западе Волгограда людей размещают в школе после теракта ВСУ





Жителей Дзержинского района Волгограда ночью 13 февраля эвакуировали в здание школы на Семи ветрах в связи с ударом ВСУ дронами по жилым домам. По информации администрации Волгограда, людей принимают в школе №102.

– Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, – сообщили в мэрии Волгограда.

Напомним, в результате массированной атаки по жилой инфраструктуре в Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, 56 и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда. Также дрон ВСУ упал возле дома № 9А и проспекте им. Героев Сталинграда на юге города. В МКД выбиты стекла, а на Семи ветрах, на парковке, произошло возгорание автомобилей.

В настоящее время оперативные службы проводят обследование территорий.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате теракта ВСУ в Волгоградской области. В их числе 12-летний мальчик – в хуторе Среднеахтубинского района дрон повредил дом многодетной семьи.