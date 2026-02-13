



Сегодня, 13 февраля, в Волгограде проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Виталия Аракеляна. Тяжелую весть сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Виталий Аркелян родился и вырос в Волгограде. Он закончил школу в Краснооктябрьском районе, а затем экономико-технический колледж.

- В нашей памяти «Вито» навсегда останется хорошим человеком, верным боевым товарищем, на которого можно было опереться в самый тяжелый момент. Православный христианин, он жил по совести и остался верен ей до конца, - вспоминает депутат.

Прощание состоится в Тракторозаводском районе Волгограда на Верхнезареченском кладбище в 12:00.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me