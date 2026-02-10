Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
Федеральные новости
 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Транспорт

В Советском районе Волгограда реконструируют улицу ради велодорожки и мотеля

Транспорт 10.02.2026 21:00
0
10.02.2026 21:00


В Волгограде на общественных слушаниях обсудят планы по реконструкции улицы им. Маршала Василевского в Советском районе ради велодорожки и еще одного пешеходного тротуара. Обсуждение документации по планировке территории пройдет с 17 февраля по 5 марта путем подачи предложений и замечаний в департамент по градостроительству и архитектуре.

Согласно данным мэрии, улица им. Маршала Василевского является магистральной улицей районного значения, и ее реконструкция осуществляется с учетом Генерального плана развития Волгограда и решения транспортной проблемы города. В настоящее время улица им. Маршала Василевского представляет собой четырехполосную дорогу с разрешенной скоростью движения 70 км/час. Здесь планируют обустроить двухсторонний тротуар с нормативной шириной для магистральных улиц районного значения в 2,25 метра и велосипедную дорожку шириной 2,5 метра.


- Проектом предусмотрено устройство велодорожки вдоль ул. им Маршала Василевского. Ширина велодорожки составила 2,50 м. Велодорожка отделена от тротуара тактильной плиткой с продольными рифами шириной 0,5 м. Тактильная плитка должна быть приподнята над поверхностью велодорожки на 0,05 м, - указано в документации по планировке указанной территории.

Кроме того, проектным решением предусматривается размещение регулируемого перекрестка на пересечении улицы им. Маршала Василевского и проспекта Университетский. А также размещение объектов дорожного сервиса - мотеля, кафе, магазина и автомойки.

Фото из архива V102.RU

Скриншот Google Maps


