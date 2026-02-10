В Волгограде на общественных слушаниях обсудят планы по реконструкции улицы им. Маршала Василевского в Советском районе ради велодорожки и еще одного пешеходного тротуара. Обсуждение документации по планировке территории пройдет с 17 февраля по 5 марта путем подачи предложений и замечаний в департамент по градостроительству и архитектуре.

Согласно данным мэрии, улица им. Маршала Василевского является магистральной улицей районного значения, и ее реконструкция осуществляется с учетом Генерального плана развития Волгограда и решения транспортной проблемы города. В настоящее время улица им. Маршала Василевского представляет собой четырехполосную дорогу с разрешенной скоростью движения 70 км/час. Здесь планируют обустроить двухсторонний тротуар с нормативной шириной для магистральных улиц районного значения в 2,25 метра и велосипедную дорожку шириной 2,5 метра.





- Проектом предусмотрено устройство велодорожки вдоль ул. им Маршала Василевского. Ширина велодорожки составила 2,50 м. Велодорожка отделена от тротуара тактильной плиткой с продольными рифами шириной 0,5 м. Тактильная плитка должна быть приподнята над поверхностью велодорожки на 0,05 м, - указано в документации по планировке указанной территории.

Кроме того, проектным решением предусматривается размещение регулируемого перекрестка на пересечении улицы им. Маршала Василевского и проспекта Университетский. А также размещение объектов дорожного сервиса - мотеля, кафе, магазина и автомойки.

