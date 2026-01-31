Трассу от Волгограда до Камышина открыли для движения утром 31 января

31 января с 8 утра в Волгоградской области возобновлено движение по саратовской трассе на участке от Волгограда до Камышина, которое было ограничено накануне вечером из-за сильного тумана.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, ограничения сняты в связи с улучшением погодных условий.

Напомним, что трассу Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на 512 км – 672 км (от г. Волгограда до г. Камышина) закрывали из-за того, что видимость здесь была менее 50 метров.

Несмотря на то, что ситуация на этом участке нормализовалась, в Волгоградской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за прогноза по туману, гололеду и сильному ветру.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!