Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК





Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на «Коммерсантъ».

Делопроизводство было начато в сентябре 2025 года. В конце января 2026 оно было прекращено из-за нарушений процедуры привлечения к ответственности лица, имевшего статус члена избирательной комиссии. На тот момент он входил в состав участковой комиссии в Ростове-на-Дону.

После снятия формального ограничения для продолжения следственных действий СК вновь возбудил дело. По информации СМИ, в настоящее время он находится за пределами России.

Сам же подозреваемый ранее отрицал все обвинения. Он заявлял, что его помощница оговорила на фоне конфликта, связанного с хищением денежных средств. Ранее также вступило в силу судебное решение об аресте активов на сумму 1,4 млрд рублей, которые связаны с Напсо.