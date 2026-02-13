Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в Max

Мессенджер MАХ совместят с ГИС ЖКХ по приказу Минстроя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, это позволит гражданам через приложение узнавать необходимую информацию об услугах ЖКХ, а также телефоны аварийно-диспетчерских служб.

Предполагается, что жители Волгоградской области смогут получать через приложение всю необходимую информацию, касающуюся сферы ЖКХ. В том числе об отключении воды или света, плановых ремонтных работах и капитальном ремонте.

Также граждане смогут узнать время работы коммунальных организаций, контактные данные.

В приказе отмечается, что обращения от граждан, в том числе передача показаний счетчиков, должны проходить через ГИС ЖКХ. В MАХ планируют создать бот для этих целей.



