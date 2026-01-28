Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогах

Транспорт 28.01.2026 16:40
28.01.2026 16:40


С 28 января по 1 февраля в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», на регион надвигаются дожди, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Для организации безопасного движения по федеральным трассам дорожные службы приведены в повышенную готовность. Организован круглосуточный мониторинг обстановки. Кроме того, в любой момент на обработку дорог могут выйти 231 спецавтомобиль.

Специалисты просят автолюбителей проявлять за рулём особую бдительность и выбирать скоростной режим в соответствии со складывающимися погодными условиями.

Напомним, как накануне сообщала редакция, Гидрометцентром вплоть до 29 января в Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются туманы и гололедица. Согласно обновлённому прогнозу, непогода может задержаться вплоть до 1 февраля. Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности также объявлен из-за усиления ветра. Ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Фото из архива ИА «Высота 102»

17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвинко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
14:02
Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о СталинградеСмотреть фотографии
13:53
Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожегоСмотреть фотографии
13:26
Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраляСмотреть фотографии
13:03
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на ТулакаСмотреть фотографии
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
 