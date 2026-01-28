Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогах





С 28 января по 1 февраля в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», на регион надвигаются дожди, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Для организации безопасного движения по федеральным трассам дорожные службы приведены в повышенную готовность. Организован круглосуточный мониторинг обстановки. Кроме того, в любой момент на обработку дорог могут выйти 231 спецавтомобиль.

Специалисты просят автолюбителей проявлять за рулём особую бдительность и выбирать скоростной режим в соответствии со складывающимися погодными условиями.

Напомним, как накануне сообщала редакция, Гидрометцентром вплоть до 29 января в Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются туманы и гололедица. Согласно обновлённому прогнозу, непогода может задержаться вплоть до 1 февраля. Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности также объявлен из-за усиления ветра. Ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Фото из архива ИА «Высота 102»