



В России продолжается формирование войск беспилотных систем. Помимо контрактников, костяк новых подразделений формируют военнослужащие, прошедшие реальные бои на полях сражений СВО. Журналисты газеты «Вестник» Новониколаевского района пообщались с такими опытными бойцами родом из Волгоградской области. Дроноводы без прикрас рассказали об «охоте» на противника, учёбе на своих ошибках и боевом братстве.

Один из самых молодых волгоградских операторов БПЛА — боец с позывным «Бес». Парень пополнил ряды ВС РФ в 18-летнем возрасте, подписав контракт. Изначально он должен был быть направлен в артиллерийское подразделение в расчёт РСЗО «Град», однако судьба распорядилась иначе. Молодого человека отобрали во взвод БПЛА.

– Наша основная задача – это наблюдение, корректировка артиллерии, сопровождение штурмовиков в реальном времени, чтобы их передвижения были максимально безопасными и комфортными. Само собой, делаем сбросы, – поделился с журналистами волгоградец.

Ещё один 23-летний боец с позывным «Батя» был мобилизован. Работать с беспилотниками начал в 2023 году, когда роль дронов на линии боевого соприкосновения стала очевидной, а командование на местах начало инициативно формировать новые взвода.

– До начала СВО я не знал, что такое квадрокоптер. Какое-то время спустя у нас появился первый дрон, на котором мы начали обучаться и сразу же выполнять приказы по разведке и патрулированию ЛБС. Это было после повреждения ДнепроГЭС и потопа, мы стояли на первой линии. Нужно было находиться в небе 24/7, чтобы не пропустить попытку форсирования противником Днепра на наш берег. С этого и началась моя работа в БПЛА, – подчеркнул мужчина.

В то время все бойцы, управляющие БПЛА, были первопроходцами. Основную часть знаний военнослужащим приходилось самостоятельно черпать из интернета, а недостающие нарабатывать на своём опыте.

– Тогда даже каких-то специальных центров, где бы мы могли этому обучиться, не было, да и времени на это не было. Поэтому в работу включились сразу. Сами обучались, смотрели какие-то ролики, изучали технические характеристики квадрокоптеров. Также помогали пилоты из соседних подразделений, которые уже освоили эту специальность. Поначалу было много непонятного, но когда углубляешься в тему, с каждым днем всё больше хочешь узнавать об этом, то уже ничего не страшно.

Впервые руку бойцам помогали «набить» дроны-«малютки» — Mavic air 2s. После чего бойцам доверили дорогостоящие квадракоптеры Mavic 3T с телевизором. В свою очередь боец с позывным «Бес» работает с разведывательными беспилотниками дальнего радиуса. Сейчас он прикомандирован к штатному беспилотному комплексу Минобороны «Орлан-10». Помимо разведки, этот БПЛА способен координировать на передовой работу FPV дронов, обеспечивая их стабильной связью с операторами.

Ещё один волгоградский боец с позывным «Док» как раз специализируется на FPV беспилотниках. Мужчина не только управляет ими, но задействован в их сборке, при этом в беспилотное подразделение он попал совершенно случайно.

– Всё произошло внезапно. Приказ на обучение просто свалился на меня. Примерно за 6 часов до выезда, поздно ночью. Пришлось быстро собираться и ехать. Обучение прошёл одним из первых в нашем полку. Но, к сожалению, там получил только основы. Самое сложное пришлось узнавать на собственном опыте. Тогда еще ничего у нас не было, и мы даже не знали, что нужно. Были только неразорвавшиеся дроны противника. На них мы и учились. Сначала освоил техническую составляющую, потом учился летать, – подчеркнул военнослужащий.

Волгоградец рассказал, что в боевых условиях дроны очень быстро выходят из строя. Постоянно требуются запчасти для из ремонта. Последние нередко приходится извлекать из вражеских БПЛА. Кроме того, бойцы научились работать и с устройствами противника, которые не получили серьёзных повреждений. Их наши дроноводы перепрограммируют и начинают использовать для выполнения собственных боевых задач.

Бойцы признаются, что за минувшие годы каждому из них пришлось пережить очень многое и легко не было, однако преодолевать сложности им помогали боевые товарищи.

– Здесь каждый день – особенный. Война объединила людей. Неважно, кто ты и какой национальности. Здесь все друг друга называют братишками, и это придает боевой дух, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Ты знаешь, что твой боевой товарищ всегда готов прийти на помощь. Ты учишься ценить человеческое отношение и дорожить этим по-настоящему, – подытожил боец с позывным «Батя».

Отметим, в Волгоградской области проводится набор на службу по контракту в войска Минобороны России в подразделения беспилотных систем. Студентам на время действия соглашения предоставляется академический отпуск. Кроме того, бойцы новых подразделений могут рассчитывать на разовую выплату в размере 2,1 млн рублей, а также многочисленные региональные и федеральные льготы.

Ранее сообщалось о том, кто и жителей региона может вступить в новый род войск и какие требования предъявляются кандидатам. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.



