Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

Общество 12.02.2026 12:33
0
12.02.2026 12:33


В России продолжается формирование войск беспилотных систем. Помимо контрактников, костяк новых подразделений формируют военнослужащие, прошедшие реальные бои на полях сражений СВО. Журналисты газеты «Вестник» Новониколаевского района пообщались с такими опытными бойцами родом из Волгоградской области. Дроноводы без прикрас рассказали об «охоте» на противника, учёбе на своих ошибках и боевом братстве.

Один из самых молодых волгоградских операторов БПЛА — боец с позывным «Бес». Парень пополнил ряды ВС РФ в 18-летнем возрасте, подписав контракт. Изначально он должен был быть направлен в артиллерийское подразделение в расчёт РСЗО «Град», однако судьба распорядилась иначе. Молодого человека отобрали во взвод БПЛА.

– Наша основная задача – это наблюдение, корректировка артиллерии, сопровождение штурмовиков в реальном времени, чтобы их передвижения были максимально безопасными и комфортными. Само собой, делаем сбросы, – поделился с журналистами волгоградец.

Ещё один 23-летний боец с позывным «Батя» был мобилизован. Работать с беспилотниками начал в 2023 году, когда роль дронов на линии боевого соприкосновения стала очевидной, а командование на местах начало инициативно формировать новые взвода.

– До начала СВО я не знал, что такое квадрокоптер. Какое-то время спустя у нас появился первый дрон, на котором мы начали обучаться и сразу же выполнять приказы по разведке и патрулированию ЛБС. Это было после  повреждения ДнепроГЭС и потопа, мы стояли на первой линии. Нужно было находиться в небе 24/7, чтобы не пропустить попытку форсирования противником Днепра на наш берег. С этого и началась моя работа в БПЛА, – подчеркнул мужчина.

В то время все бойцы, управляющие БПЛА, были первопроходцами. Основную часть знаний военнослужащим приходилось самостоятельно черпать из интернета, а недостающие нарабатывать на своём опыте.

– Тогда даже каких-то специальных центров, где бы мы могли этому обучиться, не было, да и времени на это не было. Поэтому в работу включились сразу. Сами обучались, смотрели какие-то ролики, изучали технические характеристики квадрокоптеров. Также помогали пилоты из соседних подразделений, которые уже освоили эту специальность. Поначалу было много непонятного, но когда углубляешься в тему, с каждым днем всё больше хочешь узнавать об этом, то уже ничего не страшно.

Впервые руку бойцам помогали «набить» дроны-«малютки» — Mavic air 2s. После чего бойцам доверили дорогостоящие квадракоптеры Mavic 3T с телевизором. В свою очередь боец с позывным «Бес» работает с разведывательными беспилотниками дальнего радиуса. Сейчас он прикомандирован к штатному беспилотному комплексу Минобороны «Орлан-10». Помимо разведки, этот БПЛА способен координировать на передовой работу FPV дронов, обеспечивая их стабильной связью с операторами.

Ещё один волгоградский боец с позывным «Док» как раз специализируется на FPV беспилотниках. Мужчина не только управляет ими, но задействован в их сборке, при этом в беспилотное подразделение он попал совершенно случайно.

– Всё произошло внезапно. Приказ на обучение просто свалился на меня. Примерно за 6 часов до выезда, поздно ночью. Пришлось быстро собираться и ехать. Обучение прошёл одним из первых в нашем полку. Но, к сожалению, там получил только основы. Самое сложное пришлось узнавать на собственном опыте. Тогда еще ничего у нас не было, и мы даже не знали, что нужно. Были только неразорвавшиеся дроны противника. На них мы и учились. Сначала освоил техническую составляющую, потом учился летать, – подчеркнул военнослужащий.

Волгоградец рассказал, что в боевых условиях дроны очень быстро выходят из строя. Постоянно требуются запчасти для из ремонта. Последние нередко приходится извлекать из вражеских БПЛА. Кроме того, бойцы научились работать и с устройствами противника, которые не получили серьёзных повреждений. Их наши дроноводы перепрограммируют и начинают использовать для выполнения собственных боевых задач.

Бойцы признаются, что за минувшие годы каждому из них пришлось пережить очень многое и легко не было, однако преодолевать сложности им помогали боевые товарищи.

– Здесь каждый день – особенный. Война объединила людей. Неважно, кто ты и какой национальности. Здесь все друг друга называют братишками, и это придает боевой дух, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Ты знаешь, что твой боевой товарищ всегда готов прийти на помощь. Ты учишься ценить человеческое отношение и дорожить этим по-настоящему, – подытожил боец с позывным «Батя».

Отметим, в Волгоградской области проводится набор на службу по контракту в войска Минобороны России в подразделения беспилотных систем. Студентам на время действия соглашения предоставляется академический отпуск. Кроме того, бойцы новых подразделений могут рассчитывать на разовую выплату в размере 2,1 млн рублей, а также многочисленные региональные и федеральные льготы.

Ранее сообщалось о том, кто и жителей региона может вступить в новый род войск и какие требования предъявляются кандидатам. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.02.2026 14:47
Общество 12.02.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:24
Общество 12.02.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:15
Общество 12.02.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:56
Общество 12.02.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:15
Общество 12.02.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:07
Общество 12.02.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:01
Общество 12.02.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 12:33
Общество 12.02.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 11:55
Общество 12.02.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:45
Общество 12.02.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:42
Общество 12.02.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:24
Общество 12.02.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:08
Общество 12.02.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 10:06
Общество 12.02.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 09:57
Общество 12.02.2026 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдомСмотреть фотографии
14:30
В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянкиСмотреть фотографии
14:24
Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусовСмотреть фотографии
14:15
Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»Смотреть фотографии
13:57
В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал светСмотреть фотографии
13:56
Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсахСмотреть фотографии
13:53
ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехватеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыскаСмотреть фотографии
13:07
Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водоводаСмотреть фотографии
13:01
«Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором ЖуравлёвымСмотреть фотографии
12:33
«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братствеСмотреть фотографии
12:32
Миллион рублей украли при устройстве тротуара в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:08
Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочияСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназииСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопроводаСмотреть фотографии
10:42
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий ВолгоградаСмотреть фотографии
10:33
Крышу склада потушили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем ДжабриСмотреть фотографии
10:08
В Ростове расторгли миллирадный контракт с компанией по проекту трамвайных путейСмотреть фотографии
10:06
Ночная литургия для молодежи пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Путин отметил заслуги пятерых волгоградцев наградамиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом завершается эвакуация жителей Котлубани после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:15
В Котово устранили вторую аварию на теплопроводеСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскимиСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде и области подорожали номера в отелях и санаторияхСмотреть фотографии
08:14
«Машины оставляют и идут пешком»: под Волгоградом разлившаяся Ахтуба подтопила мост между селамиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:56
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:42
Победа в Турции: «Ротор» одолел узбекский АГМКСмотреть фотографии
07:41
ВСУ атаковали Волгоградскую область: горит объект Минобороны, эвакуируют населениеСмотреть фотографии
 