На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублей

Электронный аукцион по поиску подрядчика объявлен на выполнение работ по ремонт двух основных магистралей в Волгограда – Первой и Второй продольные. Начальная стоимость закупки определена в сумме 1 миллиард 86 миллионов рублей.

За эту сумму, как указано в технической документации, предстоит отремонтировать проезжую часть указанных улиц в трех районах Волгограда – Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском. Предполагается полная замена дорожного полотна и бортовых камней.

Так, в Краснооктябрьском районе планируется ремонт проспекта Ленина на участке более 2,2 км от ул. Тарифной до ул. Штеменко с установкой и заменой существующих остановочных павильонов и светофорных объектов.  

В Кировском районе аналогичные работы будут проведены на ул. 64-й Армии на участке от ул. Санаторной до ул. Изоляторной – это более 3 км. А также на улице Лазоревой и на проспекте Героев Сталинграда на участке от ул. Лазоревой до у. Удмуртской. Здесь также заменят остановочные павильоны и светофоры. 

Все работы должны завершится в сентябре 2027 года.


