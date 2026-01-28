Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублей

Электронный аукцион по поиску подрядчика объявлен на выполнение работ по ремонт двух основных магистралей в Волгограда – Первой и Второй продольные. Начальная стоимость закупки определена в сумме 1 миллиард 86 миллионов рублей.

За эту сумму, как указано в технической документации, предстоит отремонтировать проезжую часть указанных улиц в трех районах Волгограда – Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском. Предполагается полная замена дорожного полотна и бортовых камней.

Так, в Краснооктябрьском районе планируется ремонт проспекта Ленина на участке более 2,2 км от ул. Тарифной до ул. Штеменко с установкой и заменой существующих остановочных павильонов и светофорных объектов.

В Кировском районе аналогичные работы будут проведены на ул. 64-й Армии на участке от ул. Санаторной до ул. Изоляторной – это более 3 км. А также на улице Лазоревой и на проспекте Героев Сталинграда на участке от ул. Лазоревой до у. Удмуртской. Здесь также заменят остановочные павильоны и светофоры.

Все работы должны завершится в сентябре 2027 года.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!