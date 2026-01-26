Пробка в 1,5 км сковала движение на «танцующем» мосту у Волгограда

Автомобилисты утром 26 января на пути из Краснослободска в Волгоград вынуждены простаивать в пробке на мосту через Волгу из-за дорожных работ, которые неожиданно развернулись на проезжей части в районе ерика Верблюд.

- Путь из Краснослободска в центр Волгограда парализован, - сообщают местные паблики. – Автомобилисты негодуют.





По сообщению очевидцев, на дороге начали переделывать систему весового контроля, при этом рабочих на месте не видно, вероятно, из-за мороза.

- В рамках исполнения госконтракта в зоне расположения автоматического пункта весогабаритного контроля ведутся работы по монтажу весоизмерительных датчиков, что потребовало ограничения движения по одной полосе, - пояснили в ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог».

Организация приносит изведения за временные неудобства. В ближайшее время движение обещают восстановить по всем полосам.

