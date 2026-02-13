Пожар на западе Волгограда возник при падении обломков БПЛА ВСУ





В Дзержинском районе Волгограда в результате падения обломков беспилотника ВСУ между домами произошел крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», он возник на парковке жилого комплекса в микрорайоне Семь ветров.

Ситуацию в Волгограде и области в связи с терактом ВСУ прокомментировал глава региона Андрей Бочаров. По информации, озвученной губернатором, прошлой ночью террористический украинский режим целенаправленно и цинично атаковал жилые дома в Волгограде и в прилегающих муниципальных районах.

– На бульваре 30-летия Победы, 56, 8-й Воздушной Армии 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, 40 повреждены автомобили, выбиты стекла квартир, – сообщил Бочаров.

По информации жителей микрорайона на западе Волгограда, в результате падения беспилотника на парковку возле ЖК произошло возгорание автомобилей. Известно минимум о трех транспортных средствах, охваченных пламенем.

Андреем Бочаровым даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки БПЛА в Волгоградской области. В Среднеахтубинском районе поврежден дом многодетной семьи, пострадал ребенок. Два человека пострадали на юге Волгограда.