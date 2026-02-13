Главное

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде мэрия совместно с УК начала обследование повреждённых БПЛА домов

Утром 13 февраля в Волгограде началось обследование многоквартирных домов, повреждённых обломками БПЛА. Специалисты поквартирно обходят сооружения и производят замеры повреждённых окон для заказа стеклопакетов. На время изготовления нового остекления коммунальные службы закрывают выбитые окна временным материалом.

- По мере завершения работы оперативных служб сотрудники профильных подразделений муниципалитета совместно с представителями УК приступили к обследованию домов на бульваре 30-летия Победы, д. 56, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 9а, пр-кте Героев Сталинграда, д. 40, ул. Изобильной, д. 4, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда, - сообщили в мэрии.

Одновременно власти сообщили о начале сбора информации для оформления пострадавшим гражданам компенсационных выплат за повреждённые автомобили и жильё.

После завершения разминирования и осмотра домов оперативными службами, собственники смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, минувшей ночью украинские БПЛА массово атаковали жилые массивы Волгограда и промпредприятия. В результате повреждено большое количество гражданских объектов как в самом городе, так и в близлежащих населённых пунктах. В общей сложности за ночь были сбиты над регионом 43 БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, в том числе и двое детей. Для жильцов пострадавших домов были развёрнуты ПВР.

Фото из архива ИА «Высота 102»

