



Утром 13 февраля в Волгограде началось обследование многоквартирных домов, повреждённых обломками БПЛА. Специалисты поквартирно обходят сооружения и производят замеры повреждённых окон для заказа стеклопакетов. На время изготовления нового остекления коммунальные службы закрывают выбитые окна временным материалом.

- По мере завершения работы оперативных служб сотрудники профильных подразделений муниципалитета совместно с представителями УК приступили к обследованию домов на бульваре 30-летия Победы, д. 56, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 9а, пр-кте Героев Сталинграда, д. 40, ул. Изобильной, д. 4, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда, - сообщили в мэрии.

Одновременно власти сообщили о начале сбора информации для оформления пострадавшим гражданам компенсационных выплат за повреждённые автомобили и жильё.

После завершения разминирования и осмотра домов оперативными службами, собственники смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, минувшей ночью украинские БПЛА массово атаковали жилые массивы Волгограда и промпредприятия. В результате повреждено большое количество гражданских объектов как в самом городе, так и в близлежащих населённых пунктах. В общей сложности за ночь были сбиты над регионом 43 БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, в том числе и двое детей. Для жильцов пострадавших домов были развёрнуты ПВР.

Фото из архива ИА «Высота 102»