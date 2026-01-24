В Волгограде обсудят продление Нулевой продольной в Краснооктябрьский район





2 февраля в Волгограде стартуют общественные слушания, посвящённые строительству нового участка Нулевой продольной. Власти планируют обсудить с общественностью межевание набережной у гостиницы «Турист» и водозаборной инфраструктуры «Концессии водоснабжения».

Речь идёт об участке протяжённостью 263 метра. Здесь ранее был реализован проект комплексного берегоукрепления, а обустройство проезжей части осложнено особым статусом территории. Она одновременно входит в 1-й пояс зоны санитарной охраны водозабора, водоохранную зону Волги, а также охранную зону «Мамаева кургана».





Проект межевания предусматривает корректировку «красных линий» для обустройства дороги, а также реконструкцию водовода диаметром 1200 мм.

Отметим, принять участие в обсуждениях проекта волгоградцы могут, лично посетив экспозицию по адресу: Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Она будет доступна с 10:00 до 17:00 вплоть до 18 февраля. Также направить свой отзыв на проект возможно через «Госуслуги» либо по почте. Письмо необходимо адресовать в департамент по градостроительству и архитектуре: Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"