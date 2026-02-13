Отогреть десятки метров труб, в которых после аварий замерзла вода, сотрудникам УК в Волгограде помогли специалисты «Концессий теплоснабжения».

- Из-за сильных морозов, а также последующих колебаний температур в нескольких жилых домах в Красноармейском районе Волгограда по улицам Мачтозаводской, Столетова, Панферова, Динамовской трубы не выдержали нагрузки и лопнули, - рассказали в компании. - Специалисты УК перекрыли задвижки на поврежденных сетях. Замёрзшая в трубах вода расширилась и буквально разорвала задвижки и отводы, а дома моментально промёрзли – в подъездах даже появились наледь на потолке и стенах.





Внутренние сети, где были зафиксированы такие порывы, обслуживают управляющие компании. Однако сотрудники ресурсоснабжающей организации в этой непростой ситуации также оказывали помощь, чтобы поскорее вернуть тепло и воду людям. Трубы отогревали газовыми резаками, а где-то пришлось вырезать промерзшие участки коммуникаций и менять на новые. Это позволило возобновить подачу ресурса потребителям.

Фото: «Концессий теплоснабжения» / t.me





