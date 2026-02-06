Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменений приговор мастеру по канализации МУП «Котово-Водоканал» в Волгоградской области Владимиру Коробкову в халатности в ходе ликвидации аварии на коллекторе в 2023 году. Тогда стоки затопили подвал районной администрации, а оттуда утекли в речку Малая Казанка.

В картотеке судебного делопроизводства указано, что жалоба (представление) оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменения.

- К сожалению, суд не принял во внимание наши доводы и дело мы проиграли, - сказал ИА «Высота 102» Владимир Коробков. – На суде мы не присутствовали. Результат моя супруга прочитала на сайте. Как получим документы из суда, посмотрим, что они напишут. Будем обжаловать в Верховном суде.

Напомним, что в июле 2025 года Владимира Коробкова приговорили по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Волгоградский областной суд оставил решение без изменений, тогда проигравшая сторона подала жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Владимир Коробков был вынужден отказаться от услуг адвоката и стал защищать себя сам.

Ранее сообщалось, что крупную канализационную аварию в Котово, которую произошла 2023 году, устраняли больше недели – с 28 мая по 8 июля. Для ликвидации этого коммунального ЧП были мобилизованы все ресурсы Котово и Котовского района. Привлекалась техника из Камышина, Волгограда и Саратова. В итоге пробить затор смогли специалисты из Саратова с помощью специальной дорогостоящей каналопромывочной машины за 850 тысяч рублей.

По итогам расследования этой коммунальной аварии в произошедшем был обвинен один человек - мастер по канализации МУП «Котово-Водоканал» Владимир Коробков. По версии следствия, он мог, но не предотвратил попадание фекальных стоков в подвал районной администрации в Котово, а оттуда в речку Малая Казанка, что привело к ее загрязнению. Коробков отрицает свою вину. Также он заявил о фальсификации доказательств стороной обвинения, о чем письменно сообщил прокурору Волгоградской области Денису Костенко.





