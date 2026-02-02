Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Федеральные новости

Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов

Федеральные новости 02.02.2026 09:45
0
02.02.2026 09:45


Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, информация, которая будет содержаться в этих журналах, не предназначена для широкого пользования и будет считаться конфиденциальной. Заполнять такие журналы будут учителя и руководители образовательных учреждений.

Омбудсмен пояснила, что ведение подобной статистики необходимо для понимания причин возникновения конфликтов, их особенностей и специфики.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ подготовило инструкцию для школьных педагогов по действиям в конфликтных ситуациях и в случаях проявления агрессии со стороны подростков. Этот документ был разослан в регионы РФ в конце 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
02.02.2026 09:45
Федеральные новости 02.02.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.01.2026 18:23
Федеральные новости 31.01.2026 18:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.01.2026 13:06
Федеральные новости 30.01.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2026 17:10
Федеральные новости 27.01.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.01.2026 11:07
Федеральные новости 26.01.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.01.2026 20:45
Федеральные новости 21.01.2026 20:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.01.2026 08:46
Федеральные новости 19.01.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2026 13:27
Федеральные новости 16.01.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2026 11:27
Федеральные новости 16.01.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2026 16:07
Федеральные новости 15.01.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2026 09:15
Федеральные новости 15.01.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2026 19:48
Федеральные новости 14.01.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2026 15:03
Федеральные новости 14.01.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 17:00
Федеральные новости 12.01.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 12:13
Федеральные новости 12.01.2026 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:12
УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в СталинградеСмотреть фотографии
12:48
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:40
Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию ЛебедевуСмотреть фотографии
12:27
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:59
Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНССмотреть фотографии
11:29
Композитор Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:22
Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области цены на вторичку за год выросли на 6,9%Смотреть фотографии
10:38
Для волгоградцев изменится срок оплаты ЖКУСмотреть фотографии
10:22
Андрей Бочаров у Вечного огня почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:45
Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтовСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде мэрия сообщила о ночном сражении коммунальщиков с гололёдомСмотреть фотографии
09:02
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
08:55
Более тысячи сайтов с запрещенными БАДами заблокировали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:39
В Ростове задержали главу крупнейшей в России майнинговой компанииСмотреть фотографии
08:14
Володин поздравил россиян с 83-летием Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
07:57
Волгоград встретил чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
07:45
Мощнейшая вспышка произошла на СолнцеСмотреть фотографии
07:32
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге доступности бензинаСмотреть фотографии
07:21
Энергетики ночью возвращали свет в обледеневшие районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:55
3-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:46
Волгоград отмечает 83-летие Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
06:21
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 2 февраляСмотреть фотографии
06:01
В пятиэтажке Волгограда произошел потоп из-за квартиры покойникаСмотреть фотографии
21:46
Энергетики освободили закованные в лед провода в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом 31-летний мужчина обворовал храмСмотреть фотографии
21:04
Защитник Сталинграда Валентин Тимофеев отметил 101-й день рожденияСмотреть фотографии
20:34
Новый год – в октябре, весна – с начала января: как торговые сети ради продаж манипулируют эмоциями волгоградцевСмотреть фотографии
20:03
В центре Волгограда появилась казахская юртаСмотреть фотографии
 