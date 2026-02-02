Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов

Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, информация, которая будет содержаться в этих журналах, не предназначена для широкого пользования и будет считаться конфиденциальной. Заполнять такие журналы будут учителя и руководители образовательных учреждений.

Омбудсмен пояснила, что ведение подобной статистики необходимо для понимания причин возникновения конфликтов, их особенностей и специфики.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ подготовило инструкцию для школьных педагогов по действиям в конфликтных ситуациях и в случаях проявления агрессии со стороны подростков. Этот документ был разослан в регионы РФ в конце 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»





