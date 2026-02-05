В редакцию ИА «Высота 102» обратились родственники пассажиров поезда №1 Волгоград-Москва, который задерживается на несколько часов из-за ЧП под Тамбовом. Люди утверждают, что задержка в пути составила уже более 12 часов.

- Поезд 001 Волгоград-Москва, отбывший в Москву вчера, 4 февраля в 16:02 мск должен был прибыть в Москву сегодня, 5 февраля, в 9:30 мск. Однако до сих пор он ещё в пути. На текущее время опоздание составляет 12 часов 49 минут. При этом на горячей линии упорно твердят, что задержка составляет 8 часов! – заявляют волгоградцы.

По их словам, пассажирам горячее питание так и не предоставили, хотя должны были это сделать, так как время задержки в пути уже значительное.

- Люди сидят голодные! – утверждают родственники. - При обращении к проводнику был получен ответ, что питание предоставят на станции Узуново, которая находится в двух часах пути от Москвы. Какой смысл организации питания так поздно?! Кто за это отвечает?

Также пассажирам, которые ехали в Москву транзитом, чтобы пересесть на поезда в другом направлении, не объясняют, что им делать дальше.

- Билет куплен до Нижнего Новгорода с пересадкой в Москве. Поезд на Нижний Новгород уже давно ушёл, а мы неизвестно во сколько прибудем в Москву и непонятно как дальше добираться до Нижнего. Горячая линия ответа не дает, - сокрушаются пассажиры, которые стали заложниками этой непростой ситуации.

Напомним, что сбой в движении поездов произошел из-за возгорания цистерн с топливом в результате схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области. По последним данным, четыре поезда из Москвы сегодня, 5 февраля, отправятся с многочасовой задержкой. Так, поезд №15 в Волгоград отправится 6 февраля не ранее 00:00, вместо 20:10 5 февраля. А № 1 Москва – Волгоград отправится 5 февраля не ранее 23:00, вместо 19:00 5 февраля.





