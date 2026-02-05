



В Волгоградской области больше половины школ отправили на дистанционное обучение из-за крепких морозов. Как сообщает ИА «Высота 102», в привычном формате занятия продолжаются лишь в 13 муниципалитетах.

Согласно данным облкомобразования, уроки продолжаются в очном формате в Волгограде, Урюпинске, Фролово, а также Фроловском, Чернышковском, Суровикинском, Среднеахтубинском, Новоаннинском, Октябрьском, Ольховском, Калачевском, Клетском, Котельниковском районах.

– В остальных муниципалитетах введены ограничительные меры – некоторые школы или классы переведены на дистанционное обучение. Такое решение принимают местные администрации или администрации школ самостоятельно, единых нормативов в силу большой протяженности региона и разного климата нет, – уточнили в профильном комитете региона.

Таким образом, в Волжском, Камышине, Михайловке в школах занятия отменяют либо вообще, либо частично. Также вольны оставить детей на дистанте руководители организаций в 23 районах Волгоградской: Алексеевском, Быковском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Камышинском, Киквидзенском, , Котовском, Кумылженском, Ленинском, Михайловском, Нехаевском, Николаевском, Новониколаевском, Палласовском, Руднянском, Светлоярском, Серафимовичском, Старополтавском и Урюпинском.