



Житель Волгоградской области Михаил Филатов, ранее приговоренный к 12 годам за поджог здания военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского районов, получил сверх этого срока наказание в виде еще одного года в колонии строгого режима. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФСБ России по региону, уже во время отбывания срока Филатовым оперативникам стали известны новые эпизоды его преступной деятельности.

Так, в частности, выяснилось, что перед тем, как совершить поджог военкомата, не менее кипучую деятельность Филатов развел в социальных сетях. В частности, уточняют в УФСБ, в 2022 году он размещал на личной странице публикации, выражающие осуждение действующей власти, а также высказывания, содержащие оправдание террористической деятельности.

– На основании оперативных материалов УФСБ СУ СК России по Волгоградской области в отношении Филатова М.Ю. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России «Оправдание террористической деятельности», – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова.

Новые материалы дела в отношении Филатова рассматривал Южный окружной военный суд.

– По ч. 2 ст. 205.2 УК России ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 2 года, – уточняет представитель УФСБ.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Южного окружного военного суда от 03.10.2023 и по настоящему приговору, окончательное наказание Филатову назначено в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшиеся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет» сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в ходе судебного процесса по первому уголовному делу о поджоге военкомата Филатов признал свою вину частично. С его слов, поджигая комиссариат, он не хотел совершать теракт или как-то запугивать мирных граждан, равно как и уничтожать имущество любых лиц или органов власти. Такой необычной акцией, как отметил фигурант дела, он всего лишь хотел популяризировать свой аккаунт во «ВКонтакте» и фактически отрекся от протеста против мобилизации.