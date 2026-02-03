Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризма

03.02.2026 12:03
0
03.02.2026 12:03


Житель Волгоградской области Михаил Филатов, ранее приговоренный к 12 годам за поджог здания военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского районов, получил сверх этого срока наказание в виде еще одного года в колонии строгого режима. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФСБ России по региону, уже во время отбывания срока Филатовым оперативникам стали известны новые эпизоды его преступной деятельности.

Так, в частности, выяснилось, что перед тем, как совершить поджог военкомата, не менее кипучую деятельность Филатов развел в социальных сетях. В частности, уточняют в УФСБ, в 2022 году он размещал на личной странице  публикации, выражающие осуждение действующей власти, а также высказывания, содержащие оправдание террористической деятельности.

– На основании оперативных материалов УФСБ СУ СК России по Волгоградской области в отношении Филатова М.Ю. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России «Оправдание террористической деятельности», – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. 

Новые материалы дела в отношении Филатова рассматривал Южный окружной военный суд. 

– По ч. 2 ст. 205.2 УК России ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 2 года, – уточняет представитель УФСБ. 

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Южного окружного военного суда от 03.10.2023 и по настоящему приговору, окончательное наказание Филатову назначено в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшиеся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет» сроком на 2 года. 

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в ходе судебного процесса по первому уголовному делу о поджоге военкомата Филатов признал свою вину частично. С его слов, поджигая комиссариат, он не хотел совершать теракт или как-то запугивать мирных граждан, равно как и уничтожать имущество любых лиц или органов власти. Такой необычной акцией, как отметил фигурант дела, он всего лишь хотел популяризировать свой аккаунт во «ВКонтакте» и фактически отрекся от протеста против мобилизации.

