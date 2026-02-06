В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушку





В Волжском Волгоградской области 19-летняя девушка выпала из окна многоквартирного дома. ЧП случилось на улице Ленина, 128.





По сведениям очевидцев, инцидент произошел из-за любовной драмы. Девушку закрыли в комнате ее родные, чтобы оградить от встречи с парнем. Волжанка попыталась выбраться на улицу через окно, но сорвалась.

На место происшествия приехала скорая помощь, которая забрала девушку в больницу. В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что девушка госпитализирована в больницу имени Фишера. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Видео: Типичный Волжский / t.me