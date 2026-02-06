Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Происшествия

Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской области

Происшествия 06.02.2026 11:35
0
06.02.2026 11:35


Два человека стали жертвами пожаров, произошедших в Волгоградской области 5 февраля. По данным регионального ГУ МЧС, в Светлом Яру около двух часов дня загорелась квартира в одной из пятиэтажек. Огонь полыхал в комнате на площади 20 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено тело 64-летнего мужчины. 

В Камышине пожар произошел утром 5 февраля. Горела деревянная хозпостройка размером 4 на 4 метра. Жертвой пожара стал мужчина. Причины происшествий устанавливаются. 

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.02.2026 11:35
Происшествия 06.02.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2026 09:58
Происшествия 06.02.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2026 18:28
Происшествия 05.02.2026 18:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2026 12:42
Происшествия 05.02.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2026 10:41
Происшествия 04.02.2026 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2026 17:39
Происшествия 03.02.2026 17:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2026 10:56
Происшествия 03.02.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2026 21:16
Происшествия 02.02.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2026 15:11
Происшествия 02.02.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2026 11:22
Происшествия 02.02.2026 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2026 21:25
Происшествия 01.02.2026 21:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2026 15:54
Происшествия 01.02.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2026 11:59
Происшествия 01.02.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2026 11:00
Происшествия 01.02.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2026 15:05
Происшествия 31.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных днейСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка до 1,5 лет достигло 83 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрахСмотреть фотографии
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митингСмотреть фотографии
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭКСмотреть фотографии
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионокСмотреть фотографии
08:42
Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездовСмотреть фотографии
08:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраляСмотреть фотографии
08:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала сереброСмотреть фотографии
07:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:23
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:56
В Волгоградской области морозы пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
06:31
В Волжском продают недострой за 9,4 млн рублейСмотреть фотографии
21:40
Жителям МКД в Волгограде вернули воду после потопа в квартире покойникаСмотреть фотографии
21:37
Более 5 тыс. счётчиков на тепло и воду установят в волгоградских МКД в рамках капремонтаСмотреть фотографии
20:50
Дополнительный поезд направлен из Волгограда по маршруту Камышин-МоскваСмотреть фотографии
20:28
«Ставить насосы и ждать тепла»: проблему с водой в Малых Чапурниках коммунальщики возложили на погодуСмотреть фотографии
20:05
«Люди сидят голодные!»: пассажиры поезда №1 Волгоград-Москва измучены 12-часовой задержкой в путиСмотреть фотографии
19:35
В Новоаннинском Волгоградской области отказались от МасленицыСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде директора техникума привлекут к ответственности за холод в помещенияхСмотреть фотографии
18:58
В Волгоградской области истребят 16 хищников ради безопасности хуторянСмотреть фотографии
18:11
«Русские горки» откроют в ЦПКиО Волгограда уже в начале мартаСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцам запретили проносить кетчуп, вейпы и животных на парад ПобедыСмотреть фотографии
17:17
Школы в 23 районах Волгоградской области отправляют на дистант из-за морозовСмотреть фотографии
16:57
Жителя коттеджа оштрафовали за батарею салютов под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:39
Волгоградцев шокировала сувенирка с изуродованной Родиной-матерью на вокзалеСмотреть фотографии
 