Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской области

Два человека стали жертвами пожаров, произошедших в Волгоградской области 5 февраля. По данным регионального ГУ МЧС, в Светлом Яру около двух часов дня загорелась квартира в одной из пятиэтажек. Огонь полыхал в комнате на площади 20 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено тело 64-летнего мужчины.