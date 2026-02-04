Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраля





В городе Волжском в ботаническом саду готовятся к открытию долгожданной выставки первоцветов. Как сообщили в администрации ботсада, первых посетителей здесь ждут 7 февраля в 11.00.

В течение недели, до 15 февраля, посетители смогут насладиться красотой и разнообразием первоцветов – ландышей, гиацинтов, нарциссов, тюльпанов, крокусов, примул. В прошлом году, например, посетителей восхитила цветущая в феврале сирень.