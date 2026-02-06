Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала серебро





В Саратове с размахом проходит Кубок России по прыжкам в воду – первое Всероссийское соревнование в 2026 году. Во Дворце водных видов спорта собрались 138 спортсменов из 14 регионов Российской Федерации, а также гости из Республики Беларусь, придавшие состязаниям международный статус.

Особое внимание привлекла воспитанница волгоградской школы, мастер спорта международного класса по прыжкам в воду - Ульяна Клюева, ныне представляющая Сахалинскую область. Уроженка Волгограда завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина.

Хотя победительница в этой дисциплине была определена практически сразу, борьба за серебро продолжалась вплоть до последнего прыжка. Ульяна уступила Елизавете Кузиной из Московской области, набрав 288,15 балла против её 324,60. Однако в последний момент спортсменка обошла Марию Полякову из Москвы, набравшую 285,60 балла.

5 февраля соревнования закончат программами: трамплин 3 метра синхронный прыжок у женщин и вышка 10 метров у мужчин.

Александр Веселовский