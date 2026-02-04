Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельной

Следователи Краснооктябрьского района Волгограда завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя проекта отдела капитального строительства муниципального унитарного предприятия «Волгоградское коммунальное хозяйство». Он обвиняется в ч. 2 ст. 293 УК РФ – «Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» – после происшествия со школьницей. 

Напомним, девочка пострадала в сентябре 2025 года при падении в основание фундамента бывшей котельной. Школьницу удалось обнаружить только через нескольких часов  активных поисковых работ, которые были организованы по факту ее исчезновения.  

Предварительным следствием установлено, что здание котельной, расположенное в посёлке Северный городок, ранее было признано аварийным и подлежало к сносу. Однако меры по демонтажу объекта так и не были произведены, а его территория не была огорожена. 

В тяжелом состоянии после обнаружения девочка была госпитализирована с различными травмами. По заключению судебно-медицинской экспертизы ей был причинён тяжкий вред здоровью.

– Следствием установлено, что причинение вреда здоровью несовершеннолетней находится в прямой причинно-следственной связи с халатным бездействием должностного лица, не обеспечившего безопасность аварийного объекта и не принявшего мер по предотвращению доступа посторонних лиц, – сообщили в СУ СКР по Волгоградской области

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

