Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельной





Следователи Краснооктябрьского района Волгограда завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя проекта отдела капитального строительства муниципального унитарного предприятия «Волгоградское коммунальное хозяйство». Он обвиняется в ч. 2 ст. 293 УК РФ – «Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» – после происшествия со школьницей.

Напомним, девочка пострадала в сентябре 2025 года при падении в основание фундамента бывшей котельной. Школьницу удалось обнаружить только через нескольких часов активных поисковых работ, которые были организованы по факту ее исчезновения.

Предварительным следствием установлено, что здание котельной, расположенное в посёлке Северный городок, ранее было признано аварийным и подлежало к сносу. Однако меры по демонтажу объекта так и не были произведены, а его территория не была огорожена.

В тяжелом состоянии после обнаружения девочка была госпитализирована с различными травмами. По заключению судебно-медицинской экспертизы ей был причинён тяжкий вред здоровью.

– Следствием установлено, что причинение вреда здоровью несовершеннолетней находится в прямой причинно-следственной связи с халатным бездействием должностного лица, не обеспечившего безопасность аварийного объекта и не принявшего мер по предотвращению доступа посторонних лиц, – сообщили в СУ СКР по Волгоградской области

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.