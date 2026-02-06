Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛА

Общество 06.02.2026 07:47
06.02.2026 07:47


Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами были сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 5 февраля до 7:00 6 февраля дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

За ночь над территорией Брянской области сбили 26 беспилотника. В Белгородской области были сбиты ещё 10, и по одному над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. 

Лента новостей

08:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраля
08:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала серебро
07:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛА
07:23
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области
06:56
В Волгоградской области морозы пойдут на спад с 7 февраля
06:31
В Волжском продают недострой за 9,4 млн рублей
21:40
Жителям МКД в Волгограде вернули воду после потопа в квартире покойника
21:37
Более 5 тыс. счётчиков на тепло и воду установят в волгоградских МКД в рамках капремонта
20:50
Дополнительный поезд направлен из Волгограда по маршруту Камышин-Москва
20:28
«Ставить насосы и ждать тепла»: проблему с водой в Малых Чапурниках коммунальщики возложили на погоду
20:05
«Люди сидят голодные!»: пассажиры поезда №1 Волгоград-Москва измучены 12-часовой задержкой в пути
19:35
В Новоаннинском Волгоградской области отказались от Масленицы
19:22
В Волгограде директора техникума привлекут к ответственности за холод в помещениях
18:58
В Волгоградской области истребят 16 хищников ради безопасности хуторян
18:11
«Русские горки» откроют в ЦПКиО Волгограда уже в начале марта
17:25
Волгоградцам запретили проносить кетчуп, вейпы и животных на парад Победы
17:17
Школы в 23 районах Волгоградской области отправляют на дистант из-за морозов
16:57
Жителя коттеджа оштрафовали за батарею салютов под Волгоградом
16:39
Волгоградцев шокировала сувенирка с изуродованной Родиной-матерью на вокзале
15:34
Поезд №15 Москва-Волгоград с задержкой отправится из-за ЧП под Тамбовом
15:13
В Жирновске ордена Мужества передали семьям погибших бойцов СВО
14:29
В Саратове бесследно пропал 25-летний хоккеист Филинов
14:25
Волгоградская область передала бойцам СВО болотоходы, БПЛА и авто
13:59
«Маму хоронили в закрытом гробу»: осужденный за ДТП с 7 погибшими волгоградец просился на СВО
13:26
Под Волгоградом с коммунальщиков взыскали 14 млн рублей за утечку стоков
12:42
Роковую встречу студентки с курьером мошенников предотвратили в Волгограде
12:42
Волгоградцев предупредили о начале конфетно-букетного периода у аферистов
12:09
Долги по зарплате перед волоградцами сократили до 2 млн
11:56
В Волжском прикрыли мучавший жильцов «Душевный паб»
11:44
Поезд №1 из Москвы в Волгоград задержится на 5 часов из-за ЧП под Тамбовом
 