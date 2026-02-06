Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛА





Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами были сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 5 февраля до 7:00 6 февраля дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

За ночь над территорией Брянской области сбили 26 беспилотника. В Белгородской области были сбиты ещё 10, и по одному над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась.