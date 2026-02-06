Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрах

В природном парке «Донской» Иловлинского района Волгоградской области в обледеневших озёрах спасают рыбу от замора. Чтобы не допустить массовую гибель водных обитателей от удушья, инспекторы рыбоохраны и сотрудники природного парка провели аэрацию двух водоемов.

Как рассказали в Цимлянском отделе рыбоохраны, противозаморные работы проведены на озерах Карасёво и Пятидесятное. Также сотрудники расчистили часть поверхности льда озера от снега для обеспечения естественного насыщения воды кислородом за счёт фотосинтеза водных растений.

Специалисты отмечают, что в морозы возможна гибель рыбы от кислородного голодания, так как при установлении льда на водоеме перекрывается источник поступления кислорода. Для этого прорубаются лунки.

Фото из архива V102.RU

