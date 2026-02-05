



Четыре поезда из Москвы сегодня, 5 февраля, отправятся с многочасовой задержкой. По информации РЖД, поезд №15 в Волгоград отправится 6 февраля не ранее 00:00, вместо 20:10 5 февраля.

Кроме того, задержка коснулась также поезда № 9 Москва – Саратов, который отправится 5 февраля не ранее 21:20, вместо 19:08 5 февраля. Также поезд № 20 Москва – Ростов-на-Дону, запланированный на 18:40 5 февраля, теперь отправится не ранее 22:00, а также поезд №42 Москва – Саранск, который отправится 6 февраля не ранее 00:30, вместо 23:10 5 февраля.

- Делаем всё возможное для восстановления движения и сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов ФПК, - отметили в компании.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечиваться питанием. В настоящее время предоставлено уже почти 5 тыс. наборов.

Напомним, причиной ерьезного сбоя в расписании стали продолжающиеся работы на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где накануне загорелись цистерны с топливом. Это, как сообщало V102.RU, отразилось на графике движения ряда поездов, в том числе из Москвы до Волгограда и Камышина.