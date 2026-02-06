В Волгоградской области морозы пойдут на спад с 7 февраля





В Волгоградской области морозы начнут ослабевать с 7 февраля. Как уточнили специалисты Волгоградского ЦГМС, уже 6 февраля температура воздуха днем составит -12...-17º.

— 7 февраля в отдельных районах небольшие осадки в виде снега с дождем, туман и гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха днем 0...-5º, — рассказали синоптики. — Ночью по западной половине небольшие, местами умеренные осадки, по восточной половине — без существенных осадков. Днем жителей региона также ожидают осадки в виде снега.

Температура воздуха в воскресенье днем прогреется до +1º.