В Новоаннинском Волгоградской области отказались от Масленицы





В Волгоградской области администрация Новоаннинского района отменила массовые гуляния на городской площади в райцентре на Масленицу. Как сообщает ИА «Высота 102», местных жителей об этом уведомили сегодня, 5 февраля.

В заявлении, которое было распространено в социальных сетях, в качестве причины отмены праздника называют неспокойную обстановку и заботой о безопасности.

– Мы понимаем, как вы ждали этот день, о безопасность и здоровье каждого из вас – наш главный приоритет, – говорится в тиражируемом сообщении от лица работников культуры.

Отметим, что Новоаннинский стал первым городом Волгоградской области, власти которого публично сообщили о решении отменить масленичные гуляния в этом году.

Начало масленичной недели, напомним, выпадает на 16 февраля, а широкие гуляния состоятся 22-го.