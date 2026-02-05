Волгоградцы оказались шокированы видом сувенирной продукции, которую предлагают туристам в одной из торговых точек на территории железнодорожного вокзала Волгоград-1. В частности, сообщает ИА «Высота 102», внимание горожан привлекли шары с «копиями» скульптуры.

По словам жителей Волгограда, изготовители сувенирной продукции не стали заморачиваться при копировании главного символа Мамаева кургана. Грубо обтесанные скульптурки с квадратной головой без лица, прямоугольными руками и нарушенными пропорциями вызвали в соцсетях бурное осуждение. Возникли вопросы у волгоградцев и к тем, кто «такое» додумался выставить на продажу.

– Ладно, кто сляпал. Кому в голову пришло это показывать и тем более продавать? – задается вопросами один из читателей ИА «Высота 102» Дмитрий.





Корреспондент информагентства обратился в РЖД с просьбой пояснить, как могли появиться эти сувениры в продаже. В компании пояснили, что РЖД не имеет отношения к ним.

– Реализацией сувениров занимаются арендаторы, – уточняется в ответе на редакционный запрос.

Между тем, отметим, что точно такие же шары, согласно данным из Интернета, ранее продавались в онлайн-магазинах и маркетплейсах. Однако на Ozon, к примеру, товар оказался в списке закончившихся, в другом магазине в карточке товара указано, что он снят с продажи.

Данные о том, кто является автором этой сувенирки, Интернет, тем не менее, «помнит». Согласно приведенным в открытом доступе сведениями, нечто отдаленно напоминающее скульптуру «Родина-мать», выдаваемое за ее копию и возмутившее волгоградцев, производят «умельцы» в Китае.