



Жители пяти квартир дома №21 по ул. 51-й Гвардейской дивизии сегодня, 5 февраля, наконец, увидели воду в кранах, которая исчезла еще 20 января. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, это произошло после вмешательства прокуратуры.

- Две недели куда мы только не писали, куда только не обращались – все разводили руками и говорили, что помочь нам не могут. Мы уже были в полном отчаянии. Да и сейчас не верим своему счастью, что у нас появилась вода, - делятся горожане.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 20 января в одной из квартир пятиэтажки произошел потоп. Коммунальная катастрофа случилась в жилище, хозяйка которой умерла в сентябре 2025 года. Однако зайти в квартиру представители ТСН «Гвардейский» не решились. Проблему решили простым методом – перекрыли воду во всем стояке. С той поры семьи, в которых маленькие дети, выживали, как могли. Иногда слесари включали воду на час-полтора, чтобы люди могли хотя бы набрать ванны и ведра. Соответственно, это сопровождалось потопом в квартирах, расположенных под бесхозным жилищем.



- Мы просили администрацию Дзержинского района, полицию, обращались в ТСН, чтобы нам помогли. Никто не хотел брать на себя ответственность, заявляли, что необходимо решение суда, чтобы вскрыть квартиру умершей бабушки. Но в суд никто не спешил. Мы писали обращения в различные инстанции, где нам обещали ответить через месяц. Люди уже не знали, что делать. Жить без воды было уже невозможно, - рассказывают волгоградцы о своих мытарствах.



Дело сдвинулось только после того, как решением проблемы жителей занялась районная прокуратура. Сегодня, по словам жителей, под надзором представителей прокуратуры удалось, наконец, зайти в бесхозную квартиру. Коммунальщики перекрыли там газ, свет, воду, открыв поступление ресурса на стояк, закрыли распахнутые с сентября окна.



В случае, если наследники умершей женщины не объявятся, в положенный срок власти будут решать вопрос о признании недвижимости выморочным имуществом.





