Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъекты

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 4 февраля, прокомментировал ситуацию, связанную с налетом БПЛА.
- Сегодня утром подразделения ПВО Министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты промышленной инфраструктуры юга Волгограда. На данный момент пострадавших и повреждений промышленных и гражданских объектов нет. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА, - заявил глава региона.
Напомним, в настоящее время в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности, объявленный второй раз за 4 февраля. Аэропорт Волгограда не отправляет и не принимает рейсы.