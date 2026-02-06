Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭК

Губернатор Волгоградской области назначил своего спецпредставителя по развитию промышленности и ТЭК. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, им стал Николай Николаев – советник ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»).

В числе задач, которые предстоит решать спецпредставителю главы региона — повышение уровня взаимодействия между предприятиями промышленности и топливно-энергетического комплекса, особенно в вопросах бесперебойного обеспечения ресурсами, реализации новых инвестиционных проектов с использованием современных технологий по расширению линейки продуктов глубокой переработки химического и нефтехимического сырья с более активным применением в технологических процессах нержавеющих и специальных сталей.