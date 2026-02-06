Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездов

В связи с работами по восстановлению движения пассажирам задержанных составов пришлось провести много часов в вагонах. При этом некоторые ехали в Москву к определенному часу, чтобы пересесть на другой транспорт, а также на госпитализацию. Так, один из пассажиров поезда №1 Волгоград-Москва рассказал ИА «Высота 102», что состав прибыл в Москву с опозданием на 13 часов. При этом лишь за два часа до прибытия людям раздали по поллитровой бутылке воды и пачке доширака. А из-за отсутствия электричества в некоторых вагонах перестали работать туалеты. Кроме того, по словам пассажира, не были организованы обещанные пассажирам, которым необходимо было прибыть в столицу к определенному времени, трансферы.