Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездов

Железнодорожники восстановили движение поездов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Как сообщили в РЖД, утром 6 февраля открыто движение по двумя путям, проходящим через станцию. В компании заверили о принятии необходимых мер для сокращения времени задержки поездов.
Напомним, сбой в расписании затронул и поезда, курсирующие между Москвой и Волгоградом, а также между Москвой и Камышином.
В связи с работами по восстановлению движения пассажирам задержанных составов пришлось провести много часов в вагонах. При этом некоторые ехали в Москву к определенному часу, чтобы пересесть на другой транспорт, а также на госпитализацию. Так, один из пассажиров поезда №1 Волгоград-Москва рассказал ИА «Высота 102», что состав прибыл в Москву с опозданием на 13 часов. При этом лишь за два часа до прибытия людям раздали по поллитровой бутылке воды и пачке доширака. А из-за отсутствия электричества в некоторых вагонах перестали работать туалеты. Кроме того, по словам пассажира, не были организованы обещанные пассажирам, которым необходимо было прибыть в столицу к определенному времени, трансферы.
Напомним, проблемы с курсированием поездов, связывающих столицу с южными регионами, возникли после ЧП под Тамбовом - возгорания цистерн с топливом.