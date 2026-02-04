Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛА





4 февраля в Волгоградской области введены ограничения на использование воздушного пространства гражданскими судами. На фоне налёта БПЛА Росавиация запретила аэропорту Волгограда приём и отправление самолётов.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнули в федеральном агентстве.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области с 06:05 объявлена беспилотная опасность. По данным мониторинговых Telegram-каналов, приближение БПЛА фиксируются как на севере региона, так и с ростовского направления.