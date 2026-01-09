Рядовой мастер по канализации МУП «Котово-Водоканал» Владимир Коробков, которого суд в Волгоградской области признал виновным в халатности в ходе ликвидации аварии на коллекторе в 2023 году, пытается добиться справедливости в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.

- Я отказался от услуг адвоката и теперь защищаю себя сам. Верю в справедливость, что суд разберется и отменит приговор Котовского районного суда и прекратит в отношении меня уголовное дело, - сообщил ИА «Высота 102» Владимир Коробков. – Надежда всегда есть. Если в Краснодаре не получится, то в Москву пойду. Буду бороться до конца.

Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 29 января.

Как ранее сообщало информагентство, в масштабной канализационной аварии в Котово, которую устраняли больше недели – с 28 мая по 8 июля - следствие усмотрело вину рядового мастера по канализации МУП «Котово-Водоканал» Владимира Коробкова. Именно он, как указано в материалах дела, допустил попадание фекальных стоков в подвал районной администрации в Котово, а оттуда в речку Малая Казанка, что привело к ее загрязнению.

Мастера осудили по ч.1 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба). Его приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Подробно об этом деле информагентство ранее сообщало в материале «Назначили виновного»: в Котово мастера «Водоканала» осудили за утечку фекалий из администрации в речку.

По словам Коробкова, в его деле появились новые обстоятельства, которые очень похожи на фальсификацию материалов.

- Наш прокурор в возражение к нашей кассационной жалобе написал, что я имею высшее техническое образование, но у меня оно отсутствует, это фальсификация материалов дела, - считает собеседник агентства.

На действия прокурора Котовского района, который предоставил суду недостоверные сведения, Владимир Коробков пожаловался прокурору Волгоградской области Денису Костенко. Мужчина просит его провести проверку и принять меры прокурорского реагирования.

- В рамках кассационного производства прокурор Котовского района 04.12.2025 направил в суд письменные возражения, в которых, отстаивая позицию обвинения, указал заведомо недостоверные сведения, вводящие суд в заблуждение, - говорится в жалобе прокурору области, которая есть в распоряжении редакции. – Указание прокурора на несуществующее высшее техническое образование имеет существенное значение для дела поскольку: влияет на оценку моей способности предвидеть последствия; формирует ошибочное представление о моей профессиональной подготовке; используется как один из аргументов для подтверждения виновности.

В своей кассационной жалобе мастер Коротков указал на фальсификацию доказательств прокурором района, а также на грубейшие процессуальные нарушения, которые повлекли несправедливое, по его мнению, решение по этому делу.

Напомним, что крупную аварию на канализационном коллекторе в Котово не могли ликвидировать больше недели. На месте коммунального ЧП практически ежедневно находилось руководство МУП «Котово-Водоканал», а также администрации Котово и Котовского района. Привлекалась техника из Камышина, Волгограда и Саратова. В итоге пробить затор смогли специалисты из Саратова, которые пригнали специальную дорогостоящую каналопромывочную машину за 850 тысяч рублей.





