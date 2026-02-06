В зону СВО Александр отправился по контракту 24 января 2025 года. В должности санитара он эвакуировал раненых бойцов с поля боя. При выполнении очередного задания во время штурма в деревне Степановка в районе Константиновки 15 января 2026 года Александр получил осколочное ранение. Он погиб 20 января при эвакуации как герой, выполнивший воинский долг.

Александру было 33 года. Он родился в станице Слащевская, жил и работал в Волгограде. У него остались жена и двое детей. Свой последний приют он нашел на своей малой родине. Его похоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями.