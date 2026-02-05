



В Волгоградской области проведут мероприятия по регулированию численности хищников. По информации облкомприроды, до начала марта в охотничьем заказнике «Раздорский» планируют сократить количество диких животных на 2 волка, 10 лисиц и 4 шакала. Поводом послужили жалобы жителей хутора Заполянский Даниловского района на хищников, которые заходят на территорию населенного пункта.

Напомним, ранее с аналогичными проблемами столкнулись жители Иловлинского и Камышинского районов. На этих территориях мероприятия по регулированию численности диких животных коснулись 25 особей шакалов, волков и лисиц. Животные в целях пропитания совершают набеги на подворья, уничтожая птицу и скот, также угрожая жизни и здоровью селян.



