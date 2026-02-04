



Бывший гендир АО «Горизонт» Игорь Хохлов продолжит участвовать в расследовании при условиях подписке о невыезде. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на источник, такую меру пресечения определили в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2023 году руководитель давал подчиненным указания включать в расчетно-калькуляционные документы показатели себестоимости военной продукции, которые не имели экономического обоснования и превышали реальные затраты.

Продукция производилась для Минобороны РФ, а действия директора могли повлиять на финансовые параметры, что является серьезным нарушением.

Фото: Привет-Ростов