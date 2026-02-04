Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗО

Сегодня, 4 февраля, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексея Сивокоза на арест. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Московского городского суда, в удовлетворении жалобы было отказано.

Сегодня же в Мосгорсуде была рассмотрена и апелляционная жалоба на арест бывшего заместителя председателя облкомприроды Ирины Паниной. Ранее Московский городской суд оставил под стражей Дарью Казанкову, начальника правового управления администрации Волгограда.

Напомним, Алексей Сивокоз, Ирина Панина и Дарья Казанкова были задержаны в Волгограде 17 декабря прошлого года и доставлены в Москву, где по решению Мещанского районного суда были арестованы.

Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дела волгоградских чиновников были засекречены, в связи с чем материалы заседаний не публикуются в открытом доступе.

Справка. Алексей Сивокоз, как сообщалось, возглавил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в декабре 2024 года. Это был его второй приход на эту должность в облкомприроды. Ранее чиновник руководил госжилнадзором, затем трудился в администрации Волгограда, а в январе 2022 года он был утвержден в должности председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Ирина Панина заняла пост заместителя председателя облкомприроды весной 2021 года, когда этим комитетом руководила Виктория Романова. До этого Панина работала в управлении Росприроднадзора при руководителе Сергее Васильеве и имела отношение к переносу Кировской свалки на пруд-накопитель Светлоярского района, который вызвал возмущение экологических активистов. Панина была участницей скандала, связанного с иском Васильева к местной активистке Анастасии Сергеевой, и даже давала показания против ее в суде.