Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Расследования

Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗО

Расследования 04.02.2026 15:07
0
04.02.2026 15:07


Сегодня, 4 февраля, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексея Сивокоза на арест. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Московского городского суда, в удовлетворении жалобы было отказано. 

Сегодня же в Мосгорсуде была рассмотрена и апелляционная жалоба на арест бывшего заместителя председателя облкомприроды Ирины Паниной. Ранее Московский городской суд оставил под стражей Дарью Казанкову, начальника правового управления администрации Волгограда. 

Напомним, Алексей Сивокоз, Ирина Панина и Дарья Казанкова были задержаны в Волгограде 17 декабря прошлого года и доставлены в Москву, где по решению Мещанского районного суда были арестованы. 

Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дела волгоградских чиновников были засекречены, в связи с чем материалы заседаний не публикуются в открытом доступе.

Справка. Алексей Сивокоз, как сообщалось, возглавил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в декабре 2024 года. Это был его второй приход на эту должность в облкомприроды. Ранее чиновник руководил госжилнадзором, затем трудился в администрации Волгограда, а в январе 2022 года он был утвержден в должности председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Ирина Панина заняла пост заместителя председателя облкомприроды весной 2021 года, когда этим комитетом руководила Виктория Романова. До этого Панина работала в управлении Росприроднадзора при руководителе Сергее Васильеве и имела отношение к переносу Кировской свалки на пруд-накопитель Светлоярского района, который вызвал возмущение экологических активистов. Панина была участницей скандала, связанного с иском Васильева к местной активистке Анастасии Сергеевой, и даже давала показания против ее в суде. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.02.2026 15:48
Расследования 04.02.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:46
Расследования 04.02.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:21
Расследования 04.02.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:07
Расследования 04.02.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 11:32
Расследования 04.02.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 10:13
Расследования 04.02.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 10:03
Расследования 04.02.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 09:41
Расследования 04.02.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 07:23
Расследования 04.02.2026 07:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 21:29
Расследования 03.02.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 15:18
Расследования 03.02.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 12:03
Расследования 03.02.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 10:48
Расследования 03.02.2026 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 12:54
Расследования 02.02.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 12:48
Расследования 02.02.2026 12:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
15:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
15:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
15:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
14:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы рассказали о заветной сумме минимальной зарплатыСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
 