



ФСБ определила список предметов, которые запрещены к проносу на мероприятия празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перечень предметов был опубликован ведомством на своем официальном сайте.

Так, 7 и 9 мая волгоградцам запрещено с собой брать целых ряд предметов. В список вошли взрывоопасные вещества и пиротехнические устройства – петарды, файеры, хлопушки, салют, дымовые ракеты. Также запрещены огнестрельное оружие, ножи любого типа, бронежилеты и корсеты.

На парад не пустят горожан в маскировочных костюмах, балаклавах и с аэрозольными баллончиками. Нельзя будет также пронести баллоны, содержащие сжатый или сжиженные газ, вейпы и любые другие устройства для курения – карманные зажигалки разрешены для проноса.

С собой волгоградцам нельзя будет взять и любую религиозную литературу, а также печатную продукцию политического или оскорбительного содержания. Также в запрещенный список вошли: наркотические и психотропные вещества в виде лекарственных средств, пластиковые и металлические контейнеры для еды, жидкости более 50 мл, в том числе парфюмерия, упаковки кетчупа или майонеза, а также яйца, алкогольная продукция, флаги, баннеры, древки и сумки объемом более 150 см.

Также нельзя с собой проносить профессиональную технику для фото и видеосъемки, а также беспилотные аппараты и средства индивидуальной мобильности – самокаты, велосипеды, гироскутары. Разрешены для проноса влажные и гигиенические салфетки, а также инвалидные коляски.