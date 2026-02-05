«Русские горки» откроют в ЦПКиО Волгограда уже в начале марта





В Волгограде дирекция Центрального парка культуры и отдыха сообщила о готовности нового экстремального аттракциона «Русские горки». Как сообщает ИА «Высота 102», его открытие запланировано на первые числа марта.

– Уже в марте откроется наш новый экстремальный аттракцион. Дата открытия будет зависеть от погодных условий – ждем тепла, – сообщили в ЦПКиО Волгограда.





Волгоградские «Русские горки», отметим, прошли обязательную процедуру сертификации – безопасность аттракциона подтверждается соответствующими документами. Кроме того, новая зона развлечений ЦПКиО поставлена на государственный учет.

– Планировали завершить все процедуры осенью прошлого года, пока еще держалась теплая погода. Но безопасность превыше всего, – уточняют в парке.

Предпродажа билетов на экстремальный аттракцион уже стартовала на сайте ЦПКиО. Пока что купить их можно со скидкой, сэкономив 200 рублей на человека и получив в подарок коллекционную платежную карту парка и открытку. Выдача карт стартует в ЦПКиО 1 марта – на кассе деревни «Альпаково».

Фото: ЦПКиО