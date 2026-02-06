Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионок





Федерация гандбола России устраивает гала-матч, посвященный 10-летию выдающейся победе сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 7 марта в Москве сыграют женские сборные страны образца 2016 и 2020 года.

Это будет невероятная возможность лицезреть на площадке всех героинь памятных олимпийских подвигов. В одном зале, в одном время соберутся героини двух Олимпиад! А непосредственно перед матчем у всех пришедших на трибуны будет уникальный шанс лично встретиться с нашими чемпионками они примут участие в автограф и фотосессии. Отснятые материалы планируют использовать при создании документального фильма о победе в Рио-де-Жанейро.

На площадку столичной арены «Динамо» выйдут все без исключения игроки «золотого» состава сборной России Рио-2016, в числе которых волгоградские гандболистки: Анна Седойкина, Полина Кузнецова, Марина Судакова, Майя Петрова, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева. Главным тренером команды будет Евгений Трефилов,

Олимпийская сборная России образца Токио-2020 будет представлена волгоградками: Ксенией Макеевой, Антониной Санталовой (Скоробогатченко в девичестве), Полиной Шарковой (Ведёхиной). Состав второй сборной дополнят нынешние члены национальной команды. Команду возглавит Алексей Алексеев.

Делегат встречи - прославленный волгоградский вратарь, инспектор международной федерации гандбола, член Высшего Совета ФГР, директор СШ по гандболу «Динамо» - Стелла Вартанян.

Встреча пройдёт 7 марта на волейбольной арене «Динамо», начало - в 12:45. Мероприятие станет не столько спортивным событием, как данью уважения истории российского гандбола, возможностью передать опыт новым поколениям игроков.