«Назначили виновного»: в Котово мастера «Водоканала» осудили за утечку фекалий из администрации в речку

Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор о халатности в ходе ликвидации аварии на коллекторе в 2023 году, когда фекальные стоки затопили в Котово подвал районной администрации и попали в речку Малая Казанка. В произошедшем следствие усмотрело вину рядового мастера по канализации МУП «Котово-Водоканал» Владимира Коробкова. В июле текущего года его приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, так как считают его незаконным и несправедливым. Дата апелляции еще не назначена. ИА «Высота 102» разбиралось в ситуации.

В чем обвинили мастера?

В городе коммунальных катастроф, как уже давно называют Котово, авариями на изношенных сетях никого не удивишь. На фоне сотни других происшествий, ЧП на канализации в 2023 году запомнилось тем, что тогда фекальными водами затопило подвал администрации Котовского района, а оттуда нечистоты попали и в речку. Поводом для возбуждения уголовного дела, как ранее сообщалось, послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в связи с загрязнением реки Малая Казанка канализационными сбросами.

- В ходе расследования было установлено, что ответственное должностное лицо МУП «Котово-Водоканал» с 28 мая по 8 июня при осуществлении работ по ликвидации последствий аварии в канализационном коллекторе в нарушение требований технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации не выполнило мероприятия в виде отведения поступающих сточных вод в обход поврежденного участка, отведения их через аварийный выпуск и водосточную канаву, - сообщала в декабре 2024 года пресс-служба областной прокуратуры. - В результате преступного бездействия должностного лица окружающей среде был причинен крупный ущерб на сумму 2 620 800 рублей.

Этим должностным лицом, сообщает ИА «Высота 102», и стал мастер Владимир Коробков, которого обвинили, а потом и осудили по ч.1 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба).





Напомним, что тогда аварию на канализационном коллекторе не могли ликвидировать больше недели. На месте происшествия практически ежедневно находилось руководство МУП «Котово-Водоканал», а также администрации Котово и Котовского района. Привлекалась техника из Камышина, Волгограда и Саратова. В итоге пробить затор смогли специалисты из Саратова, которые пригнали специальную дорогостоящую каналопромывочную машину за 850 тысяч рублей.

Как сообщила на суде глава Котово Наталья Ефимченко, с ходатайством о выделении денег для оплаты техники из Саратова в администрацию, как к учредителю МУПа, обращалось руководство «Водоканала».

Должен был, но не сделал?

Самотечный канализационный коллектор диаметром 300 мм проходит по всему городу Котово и расположен под уклоном. Администрация района территориально находится ниже по рельефу, поэтому и произошло подтопление здания органа власти. Труба коллектора в свою очередь забилась из-за того, что в канализационные сети попал мусор, который утилизировать таким образом нельзя.

Согласно материалам дела, подпор на городском канализационном коллекторе произошел 28 мая 2023 года в Котово на пересечении улиц Мира и Чапаева. На место происшествия прибыла аварийная бригада во главе с мастером Коробковым. Слесари, которые прочищали коллектор, в суде рассказали, что вначале чистили проволокой, затем шлангами, но ничего не помогало. Устранить засор своими силами не получалось, поэтому на высшем уровне было принято решение привлечь технику сторонних организаций.

– Коробкову вменяется халатность в том, что он якобы не предпринял мер, а конкретно не выполнил требование правил, установленные правительством, которые говорят о том, что надо в течение определенного срока устранить аварийную ситуацию и там указаны методы устранения таких аварийных ситуаций, – поясняет суть обвинения адвокат Игорь Лобачев. - Там один из пунктов указывает, что необходимо произвести перекачку из одного колодца в другой в обход аварийного подземного участка с помощью специальных насосов, которых не было в наличии в Котовском муниципальном районе. Устранение этой аварии произошло в результате привлечения сторонней техники из Саратова, которая в течение двух суток, применяя свою технологию и специализированную машину, имеющую определенное давление и нажим, устранила этот подпор.

Владимир Коробков в свою очередь пояснил, что в наличии у МУП «Котово-Водоканал» на тот момент было несколько маломощных насосов, которые не справились бы с таким объемом стоков и просто бы сгорели.

– В данной ситуации этот способ перекачки из колодца в колодец был некорректен. У нас нет таких насосов и такой техники, чтобы откачивать практически со всего города канализацию в течение 5 дней. Просто нечем было качать. Но следствие и обвинение решили по-другому, – утверждает мастер. – Никакой экспертизы не провели, чтобы определить, можно было с помощью этих насосов откачать или нет. Можно было применять данный способ или он был неэффективным.

Адвокат также подтвердил, что никаких экспертных заключений в деле Коробкова нет.

– Во время следствия я заявлял письменное ходатайство о проведении судебно-технической экспертизы, чтобы снять все вопросы по поводу халатности и виновности моего подзащитного. Это может сделать эксперт, который имеет специальное познание, образование и дипломы, – сообщил Лобачев. – Однако следователь отклонил мое ходатайство. Я не знаю почему.

«Он - четвертое звено в этой цепочке»

– Коробков является просто мастером канализационного хозяйства в Котово. У него, конечно, имеются организационно-распорядительные функции, он является материально ответственным лицом. Он подходит под все принципы руководителя, но над его должностью находится еще старший мастер, главный инженер и директор. Он - четвертое звено в этой цепочке иерархии управления, – говорит адвокат. – Его задача - это осмотр канализационных люков, канализационных сетей на предмет их проходимости, засоренности и т.д. и устранение аварийных ситуаций. У него бригада в подчинении – это четыре человека, с которыми он лично выезжает на место аварийной ситуации, как это было в 2023 году, и сам руководит этими действиями, сам залезает туда, в фекалии, и работает.

На месте аварии в течение семи суток находись глава района, глава города, главный инженер и директор МУП «Котово-Водоканал». Они все были на месте, видели и знали, что происходит.

– Я до сих пор не могу понять, почему ответственность понес простой мастер, при условии, что правила работы знает главный инженер и директор этого предприятия, – задается вопросом адвокат.

Также вопросы есть и к организации, которая обслуживает канализационные сети администрации Котовского района.

– «Водоканалу» пришел иск на 2,6 миллиона – возмещение ущерба. Но дело в том, что вытекало с территории администрации, а не из нашего коллектора. Мы работали, качали, пытались откачивать, но ничего не получилось. Аварию устранили, когда специальная машина из Саратова пришла. Администрация заплатила за эту технику 850 тысяч. И только эта машина смогла пробить этот коллектор, – говорит мастер Коробков.





Защита пыталась обратить внимание следствия и суда на тот факт, что утечка фекальных вод произошла примерно в 300 метрах от места аварии в администрации Котовского района, где имеется свое МКХЭУ, которая обслуживает в администрации системы водоснабжения и водоотведения. В суде прозвучало, что стоки начали попадать в подвал администрации через стыки труб и уплотнения. Также отмечалось, что с 29 мая по 7 июня сотрудники «Водоканала» с помощью привлечённой техники откачивали сточные воды из подвала администрации и колодца, расположенного между аркой и светофором на улице Чапаева у здания администрации.

- Моя позиция была и в суде, и в апелляции я это написал, что есть акт раздела балансовой принадлежности. Центральные сети, где произошла авария, находятся в подчинении непосредственно «Водоканала» и, соответственно, мастера Коробкова. А где произошел излив канализации, - находилось в подчинении администрации Котовского муниципального района, которая имеет свою хозяйственную службу, которая отвечает за ремонт и эксплуатацию этих канализационных сетей и колодцев, откуда произошел излив на прилегающую территорию с попаданием в почву и в последующем в речку, – указывает адвокат.

Мастер Коробков категорически отрицает свою вину и считает, что в этой ситуации его сделали крайним.

– И раньше текло, но никого не судили. Факт в том, что с нашей линии ничего не вытекало, а вытекало из администрации. А почему суд решил, что виноват «Водоканал»? В администрации тоже есть обслуживающие службы, и они тоже могли это предотвратить. Есть запорная арматура, есть обратные клапаны. Если бы они все это поставили в администрации, то через них ничего бы не вытекало. Дело в том, что когда это всё текло где-то в кущерях и камышах, этого никто не видел. Мы работали на своей линии, а текло где-то там, около речки, – поясняет Коробков. – Почему администрация не предпринимала никаких мер, что через их территорию текло? Тоже непонятно. Поставьте себе обратные клапаны, запорную арматуру, отключайте у себя систему и всё.

А что с ущербом?

Котовский районный суд в Волгоградской области взыскал в доход государства с МУП «Котово-Водоканал» 2,6 миллиона рублей ущерба, причиненного окружающей среде. Однако Владимир Коробков и его защитник уверены, что эту сумму хотят взыскать с обычного мастера.

– Назначили виновного, получается. И сейчас они хотят повесить 2 миллиона 620 тысяч на этого бедного Владимира Коробкова с учетом того, что он числится в МУП, но находится в декретном отпуске по уходу за малолетним ребенком, – сообщил адвокат.

Владимир Коробков сообщил редакции, что с удивлением узнал о том, что его обвинили в халатности через несколько дней после того, как он ушел в декрет. Такое решение, как поясняет мастер, он принял с супругой давно по семейным обстоятельствам, а не для того, чтобы избежать наказания.

– Мне назначили 6 месяцев исправительных работ. Со сроком давности все прекратили, но иск от «Водоканала» может в любой момент поступить. Они в порядке регресса уже хотели с меня истребовать 2,6 миллиона раньше срока. Они могут такой иск в любой момент на меня подать, – говорит Коробков. – Я не считаю себя виновным. Я работал. Почему в этой ситуации не виноваты ни директор, ни инженер? Обвиняйте и наказывайте тогда всех, раз уж на то пошло. Это несправедливое решение. Я настаиваю на полной реабилитации, чтобы меня признали невиновным.

Отметим, что Котовский районный суд в своем решении указал, что у Коробкова, как у мастера предприятия, была реальная возможность избежать излива сточных вод на поверхность в ожидании прибытия специальной техники. Доводы подсудимого и его адвоката не были приняты во внимание, так как суд посчитал, что они основаны на предположениях.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

Фото Росприроднадзора и V102.RU