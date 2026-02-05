Почти неделю жители около двух десятков домовладений в селе Малые Чапурники в Волгоградской области живут фактически без водоснабжения. С начала февраля вода в их кранах течёт тоненькой струйкой, что сильно осложняет людям жизнь. Проблемы с водоснабжением на улице Школьной начались еще 30 января, но до сих пор решить их не удается.

- Мы всё ещё сидим без воды. Была у нас комиссия – это представители Райгородского коммунального хозяйства и администрации Светлоярского района. Сказали, что пока не потеплеет, копать невозможно. Говорят, что воды не будет и ничем они помочь не могут. Советуют покупать насосы для дома и ставить, - рассказали местные жители. – Также они говорят, что мы можем жаловаться куда угодно, но пока земля не оттает, то они ничего сделать не смогут.

В ресурсоснабжающей организации МУП ЖКХ «Райгородское КХ» подтвердили, что проблема с водоснабжением на улице Школьная действительно есть.

- Улица Школьная довольно большая. Мы недавно там были, заходили почти в каждый дом, чтобы посмотреть, у кого нет воды. Она идёт, но к концу улицы где-то теряется давление, и вода уже течёт тонкой струйкой, - пояснил ситуацию директор МУПа Александр Зайцев.

По его словам, этого хватает, чтобы поддерживать отопление в домах и набрать воды.

- Такие морозы не позволяют технике раскопаться. Нужно ждать потепления, - поясняет руководитель. – Порыва там нет. Трубы же старые и, скорее всего, где-то забито.

Коммунальщики советуют жителям для подкачки воды приобретать для дома маломощные насосы, которые готовы помочь установить. К работам по устранению вероятного затора специалисты МУПа приступят с наступлением благоприятной погоды. Замена старого участка трубы, коммунальные службы планируют не раньше весны. Всего необходимо заменить порядка 700 метров водовода.





