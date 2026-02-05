Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
«Ставить насосы и ждать тепла»: проблему с водой в Малых Чапурниках коммунальщики возложили на погоду

Почти неделю жители около двух десятков домовладений в селе Малые Чапурники в Волгоградской области живут фактически без водоснабжения. С начала февраля вода в их кранах течёт тоненькой струйкой, что сильно осложняет людям жизнь. Проблемы с водоснабжением на улице Школьной начались еще 30 января, но до сих пор решить их не удается.

- Мы всё ещё сидим без воды. Была у нас комиссия – это представители Райгородского коммунального хозяйства и администрации Светлоярского района. Сказали, что пока не потеплеет, копать невозможно. Говорят, что воды не будет и ничем они помочь не могут. Советуют покупать насосы для дома и ставить, - рассказали местные жители. – Также они говорят, что мы можем жаловаться куда угодно, но пока земля не оттает, то они ничего сделать не смогут.

В ресурсоснабжающей организации МУП ЖКХ «Райгородское КХ» подтвердили, что проблема с водоснабжением на улице Школьная действительно есть.

- Улица Школьная довольно большая. Мы недавно там были, заходили почти в каждый дом, чтобы посмотреть, у кого нет воды. Она идёт, но к концу улицы где-то теряется давление, и вода уже течёт тонкой струйкой, - пояснил ситуацию директор МУПа Александр Зайцев.

 По его словам, этого хватает, чтобы поддерживать отопление в домах и набрать воды. 

- Такие морозы не позволяют технике раскопаться. Нужно ждать потепления, - поясняет руководитель. – Порыва там нет. Трубы же старые и, скорее всего, где-то забито. 

Коммунальщики советуют жителям для подкачки воды приобретать для дома маломощные насосы, которые готовы помочь установить. К работам по устранению вероятного затора специалисты МУПа приступят с наступлением благоприятной погоды. Замена старого участка трубы, коммунальные службы планируют не раньше весны. Всего необходимо заменить порядка 700 метров водовода.


