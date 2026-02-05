Главное

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
«Маму хоронили в закрытом гробу»: осужденный за ДТП с 7 погибшими волгоградец просился на СВО

Родственники погибших в страшной аварии волгоградцев с удовлетворением приняли приговор, вынесенный накануне в Калмыкии водителю автобуса Виталию Кречетову, по вине которого погибли семь человек. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Ксения, ее мама, Ольга Георгиевна, стала одной из жертв жуткого ДТП, случившегося 19 мая 2025 года около поселка Цаган Аман. 

«Был в наркотическом опьянении»

Женщина до сих пор с дрожью вспоминает те страшные события.

Моя мама не первый раз ездила в Астрахань – она там проходила лечение. В тот день все было, как обычно. Мама купила билет и отправилась на автовокзал, где и села в тот самый микроавтобус. Никто не мог даже представить, что ни я, ни ее трое внуков ее больше никогда не увидим, – говорит Ксения, с трудом сдерживая слезы.

Страшная авария произошла ночью, когда многие пассажиры спали. О том, что случилось на трассе Р-22, позднее расскажут в сухих сводках правоохранительных органов.

Водитель  рейсового автобуса маршрута «Волгоград-Астрахань», двигаясь на микроавтобусе Volkswagen Crafter по федеральной трассе ФАД Р-22 «Каспий», будучи в состоянии наркотического опьянения, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «FAW J7». В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров автомобиля Volkswagen Crafter получили телесные повреждения, повлекшие смерть, - сообщали в следственном комитете Калмыкии.

Как было установлено, Volkswagen Crafter пошел на обгон и левым бортом протаранил ехавший навстречу грузовик FAW. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и прижался к отбойнику, но это не помогло. От удара весь левый борт микроавтобуса буквально разодрало на куски. Среди погибших были в основном те пассажиры, которые находились в левой части салона.

Ксения рассказывает, что ее маму пришлось хоронить в закрытом гробу – такие серьезные травмы получил ее родной человек.

Мы, родственники погибших, до сих пор не можем понять, как получилось, что людей вез человек, находившийся в наркотическом опьянении. Он угробил мою маму, еще шестерых человек, а сам не пострадал. По показаниям свидетелей, он пришел в себя только после удара микроавтобуса об грузовик. Еще он говорил, что ничего не помнит за то время, которое прошло после последней стоянки. Получается, человек находился почти в невменяемом состоянии за рулем! – рассказывает женщина.

«Пообещал выйти через 6 лет»

Известно, что организатором пассажирских перевозок по данному маршруту занималась и занимается до сих пор индивидуальный предприниматель Анастасия Липченко.

Во время следствия она предоставила сведения якобы о прохождении водителем медосмотра, но эти записи в журнале выглядят подозрительно и написаны все одним почерком. Оказалось также, что микроавтобус принадлежал матери Виталия Кречетова и она якобы не была в курсе, кто на нем работает, – продолжает собеседница.

По словам Ксении, которая ездила на каждое заседание в Юстинский районный суд Калмыкии, Виталий Кречетов пытался разжалобить суд, в частности, подчеркивал, что у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Он еще на СВО просился, но потом, наверное, передумал, – рассказывает Ксения. – А после оглашения приговора разулыбался, заявил, что выйдет на свободу через шесть лет. Видимо, рассчитывает на условно-досрочное освобождение.

Новый суд

По приговору суда Виталий Кречетов получил 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Обвинение просило 13 лет лишения свободы.

При этом судья отказался рассматривать гражданские иски потерпевших к Кречетову на общую сумму в несколько миллионов рублей.

- Прозвучало, что они будут рассматриваться в рамках отдельного гражданского процесса. К делу будет привлечена и индивидуальный предприниматель Липченко, – добавила Ксения.

Дочь погибшей волгоградки считает, что часть ответственности за произошедшее лежит в том числе на перевозчике. Между Волгоградом и Астраханью по-прежнему курсируют автобусы ИП Липченко. И кто даст гарантию, что за рулем не окажется снова человек под воздействием наркотиков?

Между тем, приговор в отношении Виталия Кречетова в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о вынесенном приговоре Виталию Кречетову. Страшное ДТП в Калмыкии в мае прошлого года унесло также жизни волгоградского экскурсовода Маргариты Прониной и ее мамы.

 Женщины ехали в Астрахань на выпускной в институт к сыну и внуку.

Коллаж V102.RU

