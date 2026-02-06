



Сегодня, 6 февраля, отмечает День рождения экс-руководитель УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский.

Анатолий Гулевский службу в органах федеральной службы безопасности начал в 1987 году, а Управление ФСБ России по Волгоградской области возглавил в 2014-м. На данном посту он находился пять лет, одновременно являясь руководителем ВООО «Динамо».

В 2019-м Анатолий Гулевский был избран на должность председателя ВФСО «Динамо» и покинул Волгоградский регион. В настоящее время продолжает работу на этом посту.

За время работы в ФСБ России и в должности председателя всероссийского спортобщества Анатолий Николаевич был награжден орденами Александра Невского и «За военные заслуги», медалями «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке» III и II степени, знаком «За заслуги в развитии динамовского движения».

Под началом Гулевского в Волгограде, напомним, был построен и в 2024 году открыт новый спорткомплекс «Динамо Арена» в Центральном районе.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Анатолия Николаевича.

Фото: Общество «Динамо»