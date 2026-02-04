Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 35-летнему жителю Волгоградской области за оправдание террористической деятельности. Ему назначено 2 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в УФСБ России по региону.

Следствием и судом установлено, что житель Суровикино Кравченко В.И. в Telegram разместил высказывания, содержащие положительную оценку деятельности украинского военизированного объединения, признанного Верховным судом РФ террористической организацией. Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК России.





Приговором суда жителю Суровикино также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети «Интернет» сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области





