Максимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет в Волгоградской области после январской индексации составляет 83 021,18 рубля. Об этом сообщили в Отделении СФР по Волгоградской области.

- Эта сумма увеличилась в связи с обновлением предельной базы для расчёта страховых взносов. Именно от неё зависит размер пособий, - пояснили в Соцфонде.

При этом фактический размер выплаты составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года и рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Такое пособие назначается в семье тому, кто оформляет отпуск по уходу за ребенком. Это могут быть мама или папа, а также бабушка или дедушка.





