12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
В Волгоградской области пособие на ребенка до 1,5 лет достигло 83 тыс. рублей

06.02.2026 11:53
Максимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет в Волгоградской области после январской индексации составляет 83 021,18 рубля. Об этом сообщили в Отделении СФР по Волгоградской области.

- Эта сумма увеличилась в связи с обновлением предельной базы для расчёта страховых взносов. Именно от неё зависит размер пособий, - пояснили в Соцфонде.

При этом фактический размер выплаты составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года и рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Такое пособие назначается в семье тому, кто оформляет отпуск по уходу за ребенком. Это могут быть мама или папа, а также бабушка или дедушка.


